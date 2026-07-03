Двое мужчин и 4-летний мальчик пропали при сплаве по реке в Приангарье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Иркутской области"

Двое мужчин и 4-летний мальчик пропали при сплаве по реке Иркут в Шелеховском районе Иркутской области, между населенными пунктами Шаманка и Введенщина, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по области.

Предварительно установлено, что 3 июля зарегистрированная туристическая группа, в состав которой входили несовершеннолетние, осуществляла сплав по реке. В момент, когда группа остановилась на привал, ребенок зашел в воду, и его унесло течением. Сейчас его местонахождение неизвестно. Ему пытались помочь двое взрослых, после чего пропали и они тоже.

В рамках поисков специалисты ГУ МЧС России по Иркутской области проводят аэровизуальное обследование территории, используя беспилотные авиационные системы. Кроме того, на месте работают спасатели региональной пожарно-спасательной службы.

На месте происшествия находятся и следователи. Они допрашивают свидетелей и принимают участие в поисковых мероприятиях. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

К настоящему моменту установлен предприниматель, который организовал сплав. Ход расследования и результаты проверки взяла на контроль региональная прокуратура. Ведомство даст оценку исполнению законодательства в сфере защиты прав детей, оказания туристических услуг и обеспечения безопасности пребывания рядом с водными объектами. В случае наличия оснований будут приняты необходимые меры.

Ранее в Омской области 11-летний подросток вместе со сверстниками гулял на территории котлована. В какой-то момент он решил переплыть водоем, однако не смог и утонул. Спасти его не удалось. Теперь детали и обстоятельства инцидента устанавливают сотрудники полиции.

