Участники патриотической акции "Города-герои – города Героев" вернулись в Москву

Фото: Алексей Симонов

Патриотическая акция "Города-герои – города Героев" завершилась 3 июля в Москве у памятного знака 21-й дивизии на Кутузовском проспекте. Ее участники проехали маршрутом по 11 городам-героям России и Беларуси.

Проект проводится второй год по инициативе Московской городской думы и при поддержке Сергея Собянина, в 2026 году акция приурочена к 85-летию начала Великой Отечественной войны и формирования народного ополчения. Церемония встречи экипажей прошла у памятного знака 21-й дивизии народного ополчения Киевского района. Как отметили организаторы, проект позволил показать преемственность подвига через судьбы людей, которые в разные исторические периоды вставали на защиту страны.

В 1941 году в ряды народного ополчения вступали москвичи разных профессий и социальных групп: рабочие предприятий, служащие, представители научной и творческой интеллигенции, женщины, студенты. Сегодня память об их подвиге объединяет участников проекта – Героев Советского Союза и России, ветеранов боевых действий, участников СВО, волонтеров, представителей общественных объединений и молодежь.

Ветеран боевых действий Александр Шелковой отметил, что место старта и финиша акции помогает увидеть эту историческую преемственность через конкретную судьбу 21-й дивизии народного ополчения.

"Участники проехали 11 городов-героев, прошли дорогами, где когда-то наши деды стояли насмерть. Ополченцы 21-й дивизии Киевского района, от памятника которой стартовала акция, участвовали в героической обороне города. В личный состав дивизии вошли москвичи и жители Подмосковья: рабочие Дорогомиловского химзавода, Железнодорожного узла, карандашной фабрики имени Сакко и Ванцетти. Другую часть ополченцев составляли служащие, научная и творческая интеллигенция из научно-исследовательских институтов Академии наук, Театра имени Вахтангова. Начав свой путь летом 1941 года в Киевском районе столицы, дивизия завершила его весной 1945 года в Германии. За это время она стала 77-й гвардейской. Это один из множества примеров героизма, готовности отдать жизнь за Родину. Сегодня участники СВО сражаются за те же ценности, за ту же правду. И этот проект стал возможностью сказать всей стране: мы помним прошлое и мы чтим настоящее", – сказал он.

Экипажи – участники проекта проехали по трем направлениям. Команда "Северного" маршрута побывала в Мурманске, Карелии, на местах боев на Невском пятачке, в Санкт-Петербурге и Твери. Экипажи "Южного" маршрута прошли через Симферополь, Ростов-на-Дону, Воронеж, Серпухов и Тулу, которая в этом году отмечает 50-летие со дня присвоения звания "город-герой" Особой частью "Западного" маршрута стало посещение городов Республики Беларусь. В Минске участники акции возложили цветы к монументу Победы и посетили мемориальный комплекс "Масюковщина".

Колонна также прошла через Брест и Брестскую крепость-герой, Гомель и Могилев, побывала на Буйничском поле. В Витебске торжественный митинг состоялся на площади Победы.

"От Московской ассоциации в проекте участвовали 10 ветеранов спецоперации. Экипажи побывали в Мурманске, Санкт-Петербурге, Бресте, Севастополе, Керчи, Новороссийске, Волгограде и других городах-героях. Маршрут охватил почти 20 регионов России и Республики Беларусь. Московские дивизии ополчения сражались за освобождение в том числе и братской республики. Например, 18-я дивизия Ленинградского района столицы, впоследствии ставшая 11-й Гвардейской стрелковой. Она участвовала в Битве за Москву, Курской битве, операции "Багратион", в ходе которой была освобождена от нацистов Белорусская ССР. Дивизия получила почетное название Городокская, за мужество в боях за крупный железнодорожный узел Городок в Витебской области. История этого соединения хранит множество примеров беззаветной храбрости: в боях под Старицей, территория нынешней Калужской области, красноармеец Сергей Кукунин закрыл своим телом амбразуру вражеского ДОТа, тем самым спас жизни товарищей, шедших в атаку, и обеспечил успешный штурм укрепленного пункта. За этот подвиг ему было присвоено звание Героя Советского Союза", – отметил руководитель Московской ассоциации ветеранов СВО Владислав Гусев.

Еще одной важной линией проекта стала память о женщинах, участвовавших в защите страны. Эту тему представил отдельный экипаж участниц "Женского движения "Единой России".

"В рядах защитников Родины женщины были не наблюдателями, а полноценными участниками общей борьбы. Они служили медиками, связистками, разведчицами, снайперами, сражались в составе московских добровольческих формирований. Один из таких примеров связан с 3-й Московской коммунистической дивизией, сформированной в октябре 1941 года. В ее рядах воевали Наталья Ковшова и Мария Поливанова – молодые девушки-снайперы, которые до конца выполнили воинский долг и посмертно стали Героями Советского Союза. В Москве их именами названы улицы. Это важная часть городской памяти: она показывает, что подвиг народного ополчения складывался из судеб очень разных людей, объединенных ответственностью за страну", – рассказала член "Женского движения "Единой России" Разворотнева.

В Москве у памятного знака 21-й дивизии на Кутузовском проспекте в Москве прошла церемония возложения цветов. В ней также приняли участие Герой России, депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Саблин, Герой России, летчик-космонавт, депутат Государственной Думы Российской Федерации Роман Романенко, Герой России, участник СВО Эдуард Казымов, советник ректора Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Олег Леонов, член Общественной палаты РФ Александр Асафов и другие приглашенные гости.

Ранее сообщалось, что жители Москвы передали для участников СВО, детей из новых регионов России и животных из приютов больше 1,5 тысячи подарков за первый месяц проекта "Лето в Москве". Каждый день в пункты приема приносят мужские наборы, средства личной гигиены, детские игрушки, кондитерские изделия и зоотовары. Больше всего подарков за июнь собрали для детей из новых российских регионов.

