Добровольцы Троицка организовали около 100 адресных отправок гумпомощи в зону СВО

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Активисты Троицкого гуманитарного центра с начала 2026 года организовали около 100 адресных отправок помощи участникам СВО и жителям исторических территорий страны. Об этом рассказал Герой России, депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Дмитрий Саблин.

"По всей стране люди знают армию по конкретным подразделениям, ротам, батальонам, полкам. Принцип "своих не бросаем" реализуется на практике. Волонтеры отправляют помощь тем, с кем знакомы лично, к кому приезжали, с кем поддерживают постоянную связь. В каждом районе Новой Москвы действуют волонтерские объединения. Только в этом году они передали на передовую тонны грузов, тысячи единиц специального снаряжения и медикаментов. Всего было организовано около 100 адресных отправок. Не менее значимую часть каждого гуманитарного конвоя составляют письма, открытки и детские рисунки с добрыми пожеланиями. Опыт регулярных поездок на передовую подтверждает: для бойцов такая народная поддержка имеет огромное значение", – отметил Саблин.

Он добавил, что активисты Троицка в том числе передали военнослужащим технику, маскировочные сети, домашние заготовки. Помимо сбора гуманитарных грузов, волонтеры Троицкого гуманитарного центра регулярно проводят мастер-классы для детей участников СВО, а также организуют встречи с бойцами, оказывают им и их семьям различную поддержку.

Всего с начала этого года волонтеры ТиНАО отправили на передовую порядка 150 тонн гуманитарного груза. К адресной помощи приграничным и историческим регионам России присоединились в Воронове, Филимонковском, Внукове, Щербинке и других районах Новой Москвы.

Парламентарий подчеркнул, что в гуманитарную работу включены городские активисты, добровольческие объединения, некоммерческие организации, представители бизнеса. Гуманитарную поддержку горожане оказывают и в рамках крупных столичных проектов, среди которых – "Лето в Москве".

В прошлом году жители столицы собрали более 16 тысяч различных вещей в пунктах городской инициативы "Москва помогает". В этом году на окружной площадке проекта у дворца культуры "Московский" в Филимонковском районе каждый день проходят акции в поддержку бойцов. Здесь открыт пункт сбора помощи, а также посланий для защитников. С 1 июня им передали более 500 писем и детских рисунков. Кроме того, около ДК регулярно проходят встречи, посвященные волонтерской деятельности.

Активную поддержку военнослужащим оказывает также волонтерский штаб "Сила в своих" из Северного Медведкова. Он собирается направить в зону СВО порядка 1,5 тонны гуманитарной помощи. В сборе участвуют как местные жители и активисты, так и депутаты муниципального округа.

