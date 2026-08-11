Суд оставил под арестом второго фигуранта дела об избиении ученого на Урале

Фото: MAX/"Суды Свердловской области"

Свердловский областной суд оставил в силе арест Аркадию Вагнеру – второму фигуранту дела об избиении ученого Никиты Зезина. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что решение первой судебной инстанции в отношении Вагнера оставлено без изменения после апелляции.

Инцидент произошел в июле, когда Зезин вместе со своим заместителем остановили детей на квадроциклах, которые ездили по опытным полям. Мужчины довезли их до института, чтобы передать родителям. К заведению подъехали в том числе родители, которые начали вести себя агрессивно и избили ученых.

Зезин спустя несколько дней скончался в больнице от сердечного заболевания. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Одного из участников инцидента, Александра Реверука, задержали, ему предъявили обвинение в хулиганстве и арестовали. Затем был задержан и второй фигурант, ему предъявлено обвинение в совершении хулиганства в составе группы лиц. Его также арестовали.

Отец одного из фигурантов уточнял, что ученые якобы силой посадили детей в автомобиль. Кроме того, один из ученых якобы подходил к детям с палкой, потом они получили синяки.

