Обвиняемый в избиении на Урале ученого Зезина оказался местным бизнесменом

Жителю Екатеринбурга предъявлено обвинение в избиении двух мужчин, одним из которых был сотрудник УрО РАН Никита Зезин. Через несколько дней после нападения ученый скончался от инфаркта. При этом супруга обвиняемого настаивает на другой версии произошедшего. Расскажем, что известно о громком деле.

"Дети стояли рядом"

О смерти директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН, 67-летнего Никиты Зезина стало известно 28 июля. Депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер рассказал в социальных сетях, что причиной смерти ученого стал инфаркт после избиения местными жителями.

Сам конфликт произошел 13 июля, когда Зезин вместе с заместителем Александром Шаниным обследовал опытные поля и посевы. На одном из участков они заметили детей 8–10 лет, катающихся на квадроциклах по посадкам. По версии Вегнера, ученые подошли к мальчикам и попросили у тех номер телефона родителей. После звонка они договорились отвезти ребят на УАЗе до института и передать взрослым.

В итоге к институту подъехали четыре внедорожника. Из одного вышли двое мужчин спортивного телосложения. По словам Вегнера, один из них, "изрыгая мат", нанес Зезину удар по голове. Ученый пытался закрыться, но его продолжали бить, в том числе ногами.





Вячеслав Вегнер депутат свердловского Заксобрания Дети стояли рядом, смотрели на происходящее избиение и весело покрикивали в восторге от действия озверевшего папаши. Никита Николаевич практически потерял сознание, и нелюди принялись бить А. Шанина, плевали в лицо ветерану боевых действий, ветерану афганской войны.

Впоследствии в Сети был опубликован отрывок видео, запечатлевший момент нападения. На кадрах видно, как мужчина в красных штанах толкает Зезина и бьет кулаком по голове. По мнению Вегнера, смерть ученого стала прямым следствием избиения.



По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, а 29 июля 38-летнего жителя Екатеринбурга задержали и предъявили обвинение в избиении двух мужчин (часть 2 статьи 213 УК РФ), сообщили в СК РФ.

При этом руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых рассказал РИА Новости, что заявления в полицию написали обе стороны конфликта.





Валерий Горелых руководитель пресс-службы регионального главка МВД Не исключено, что оперуполномоченные могут применить в работе так называемый детектор лжи, более известный в народе как полиграф. Это может быть сделано в том числе и по той причине, что обе стороны написали друг на друга соответствующие заявления.

Как уточнили близкие Зезина в разговоре с телеграм-каналом Baza, сторона обвиняемого утверждает, что ученый вместе с помощником якобы похитил детей и избивал их.

"Нелепый случай"

Пресс-служба Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН выразила соболезнования знакомым и близким Никиты Зезина.





пресс-служба Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Коллектив Центра понес невосполнимую утрату. Ушел из жизни наш наставник, вдохновитель и друг, человек, с именем которого неразрывно связана современная история уральской аграрной науки. Для нас он был не просто руководителем, а стержнем, вокруг которого сплачивался коллектив. Его энергия, глубочайшие знания и неиссякаемый оптимизм помогали нам двигаться вперед даже в самые сложные времена.

В научном центре подчеркнули, что Зезин отдал науке более 40 лет. После окончания агрономического факультета в 1981 году он вырос от младшего научного сотрудника до главы аграрного центра Урала. Коллеги назвали его путь примером преданности профессии.

Коллега покойного, ученый-агроном Челябинского НИИ сельского хозяйства Анатолий Агеев отметил, что Зезин был неконфликтным и отзывчивым человеком, сообщает РИА Новости.

"Вежливость – это у него от природы. И я никогда не слышал от него грубого какого-то слова или чтобы он вспылил", – заверил Агеев.

По его словам, Зезин всегда излагал свои мысли максимально тактично и никогда не повышал голоса. При этом он оставался чутким и отзывчивым человеком, готовым прийти на помощь в любой ситуации. Даже при высокой загруженности он находил время для общения с коллегами, оперативно отвечал на сообщения и всегда был открыт к диалогу.

Как сообщил E1.RU сын ученого Кирилл, на похоронах собрались около 300 человек.





Кирилл Зезин сын погибшего ученого Он еще делал операцию на ноге, а ему по ней сильно пнули. И на следующий день (после нападения) он хромой пошел к губернатору Денису Паслеру на награждение.

Корреспонденты издания "Известия" также поговорили с теми, кто лично знал ученого. Соседка Зезина заявила журналистам, что он был честным и трудолюбивым человеком. В свою очередь, бывшая коллега и и однокурсница ученого Лидия Пономарева отметила, что мужчина был очень целеустремленным.





Лидия Пономарева бывшая коллега и и однокурсница Зезина Я бы сказала, человек с большой буквы. Таких мало рождается и таких мало бывает.

Похожее мнение сложила и профессор, академик РАН, доктор биологических наук Ирина Донник.

"Нелепый случай, нелепая смерть", – добавила она, подчеркнув, что ученый был светлым и открытым человеком.

Что известно о задержанном?

Фото: телеграм-канал Baza

Задержанный по делу Александр является совладельцем компании по сбору и обработке сточных вод, сообщил телеграм-канал Baza. По предварительным данным, его ребенок был среди тех детей, которых Зезин вывез с поля для передачи родителям.

При этом если следствие докажет, что смерть Никиты Зезина связана с полученными травмами, то нападавшему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает издание "Абзац" со ссылкой на юриста Ярослава Остапенко.

"По делу будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Нападавшему могут предъявить обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. За это предусмотрено до 15 лет лишения свободы. Возможна и квалификация по статье 105 УК РФ – убийство, если будет доказано, что действия виновного изначально были направлены на лишение жизни либо он сознательно допускал смерть потерпевшего", – уточнил он.

По мнению Остапенко, о наличии умысла говорит множество факторов: угрозы убийством, систематические удары, в том числе в область головы, а также другие обстоятельства инцидента.

В свою очередь, жена обвиняемого уверена, что все было совсем иначе, сообщает издание Е1.RU.

"На самом деле было так. Ребята на квадроциклах подъехали к этому полю, оно было гороховое, черное, залито дождем. Там ничего не было. Внезапно за ними стали гоняться двое мужчин, мой ребенок чуть не перевернулся, потом детей схватили и силой засунули в машину", – рассказала она.





жена обвиняемого Александра Реверука Их хватали за шкирку, угрожали палкой, не давали им позвонить. Я сама лично пыталась дозвониться до сына, но отвечал автоответчик, я по часам отслеживала его. Потом у одного из подростков забрали телефон, чтобы позвонить родителям.

Она утверждает, что ученые связались с Аркадием, знакомым Александра, и предупредили о том, что дети будут доставлены в научный центр. Родители незамедлительно отправились туда.

"Когда муж подъехал, он задал Зезину вопрос: "Ты почему забрал детей насильно?" Он не смог ответить, мой супруг не бил его ногами – каждый ребенок готов это подтвердить. Мы готовы сесть на полиграф, дети были напуганы, не могли даже пару слов сказать. Мой муж ударял его по щекам и толкнул. К тому моменту мы уже вызвали Росгвардию, у нас все зафиксировано", – заверяет супруга Александра.

Она добавила, что в ее распоряжении якобы есть записи, распечатки телефонных звонков, а также доказательства того, что ее семье угрожали.