Медведев заявил, что сохранить Россию можно только победой в СВО

Фото: ТАСС/секретариат Совбеза РФ

Сохранить Россию возможно только победой в спецоперации. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на форуме "Территория смыслов".

По его словам, сохранение страны является общей задачей для всех российских политических сил. В этом отношении позиции всех фракций совпадают, отметил зампред Совбеза.

Медведев обратил внимание, что у западных стран не получилось подчинить Россию через "договоренности", что привело к их большому разочарованию. Именно поэтому теперь они в открытую используют Украину как таран для ее уничтожения.

"Наши противники всегда пытались расшатать наше государство – как бы оно, кстати, ни называлось – и Российскую империю, и Советский Союз, и нынешнюю Российскую Федерацию", – добавил он.

Политик напомнил, что в качестве инструмента давления враги России вводят "запредельное количество" санкций, которых уже около 30 тысяч. Ни одно государство в мире до этого не подвергалось таким ограничениям, давление чувствуется "со всех углов".

Он подчеркнул, что так страну испытывают на прочность – Россия не нравится Западу, так как она является большой, сильной, гордой и не дает собой управлять.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия сделает все для победы и добьется своих целей. Российские военные борются в зоне СВО за свою Родину, а все граждане страны их поддерживают, подчеркнул президент.

