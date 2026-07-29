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29 июля, 16:46

Технологии

Российские пользователи сообщили о сбоях в работе KakaoTalk

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пользователи южнокорейского мессенджера KakaoTalk в России массово пожаловались на плохую работу мобильного приложения. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downreport.

В частности, жалобы поступают на невозможность войти в аккаунт и на долгие загрузки. Больше всего сообщений о сбоях в работе мессенджера поступает из Москвы (42%), Санкт-Петербурга (10%) и Новосибирска (3%).

Кроме того, согласно данным сервиса, неполадки наблюдаются и в работе турецкого мессенджера BiP. Здесь жалобы в основном приходили из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.

Ранее массовый сбой произошел в работе чат-бота ChatGPT, разработанного американской компанией OpenAI. В Великобритании о нарушениях сообщили около 2,7 тысячи человек. Проблемы также фиксировались в США, Италии, Франции и других странах.

В основном пользователи жаловались на перебои в функционировании сайта, проблемы с приложением и трудности с самим ботом.

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