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29 июля, 17:17

Происшествия

Павел Дуров сменил аватарку в Telegram на мем с собой в образе боевика

Фото: legion-media.com/Alamy/Geisler-Fotopress GmbH

Основатель Telegram Павел Дуров поставил на аватарку в мессенджере мем с собственным лицом, наложенным на фотографию вооруженного боевика.

На изображении лицо бизнесмена совмещено с фотографией боевика "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация).

Мем появился еще в 2017 году. Тогда предприниматель уже использовал его в качестве аватарки в соцсети "ВКонтакте". Однако в апреле 2017 года, после теракта в петербургском метро, Дуров убрал эту фотографию со своей страницы.

Ранее в ФСБ сообщили о запуске процесса объявления основателя мессенджера в международный розыск, ему предъявлено обвинение по статье о склонении, вербовке или ином вовлечении в совершение террористических преступлений.

Претензии, в частности, связаны с тем, что Telegram не блокирует каналы и боты, используемые для организации терактов и мошенничества. По информации МВД, с начала 2026 года было зарегистрировано свыше 24 тысяч фактов использования мессенджера мошенниками при дистанционных хищениях.

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