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29 июля, 18:50

Общество

Московские хирурги удалили мужчине из США межпозвоночную грыжу

Фото: MAX/"Московская медицина"

В Москве хирурги из Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского удалили пациенту из США межпозвоночную грыжу. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения столицы в MAX.

В ведомстве рассказали, что мужчина получил травму во время занятий спортом. Его состояние ухудшалось, ходить становилось труднее. При этом врачи в США и других странах не смогли ему помочь, поэтому он решил поехать в Россию.

Депздрав отметил, что грыжа в позвоночнике пациента сдавливала нервы. Врачи приняли решение удалить новообразование малоинвазивным методом через небольшой разрез. В итоге хирургам удалось освободить сдавленный нерв, максимально сохранив окружающие ткани.

Пациент смог самостоятельно встать на ноги уже на следующий день, а через два дня его выписали. Мужчина поблагодарил команду медучреждения за помощь.

Ранее московские врачи спасли спортсмена, который потерял сознание во время утренней пробежки после употребления мухоморов. Мужчина принимал порошок и капсулу из этого гриба в надежде нарастить мышцы и улучшить эмоциональное состояние.

Врачи НИИ имени Склифосовского применили новый метод лечения редкого осложнения

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