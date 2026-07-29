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29 июля, 19:09

Технологии

Microsoft подала заявку на регистрацию товарного знака VibeVoice в России

Фото: 123RF.com/achpf

Американская компания Microsoft 24 июля подала заявку на регистрацию товарного знака VibeVoice в России. Об этом сообщает "Газета.ру".

VibeVoice представляет собой открытую голосовую экосистему искусственного интеллекта, разработанную Microsoft Research. В ней содержатся разные модели для генерации и распознавания речи. Бренд позволяет создавать и распространять программное обеспечение для преобразования речи, а также для сбора, анализа, обработки, редактирования и генерации контента с помощью нейросетей.

В отличие от прежних систем, VibeVoice ориентирован на длинные форматы: аудиокниги, подкасты и интервью. Разработка способна без потерь сохранять голоса персонажей на записях длительностью до 90 минут.

Ранее американская компания Google зарегистрировала в России товарный знак умного помощника. Заявка была подана еще в сентябре 2025 года, а положительное решение Роспатент принял в феврале 2026-го. Таким образом, корпорация сможет предлагать пользователям онлайн-сервисы на базе ИИ для обработки информации, аналитики и исследований.

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