Компания Google зарегистрировала в РФ товарный знак умного онлайн-помощника

Фото: 123RF.com/prykhodov

Американская компания Google зарегистрировала в России товарный знак умного помощника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Заявка была подана в сентябре 2025 года, в качестве заявителя указана компания "Гугл ЭлЭлСи". Положительное решение о регистрации приняли в феврале 2026-го.

Под этим товарным знаком компания сможет предлагать пользователям онлайн-сервисы на базе искусственного интеллекта (ИИ) для обработки информации, аналитики и исследований.

Ранее Google также зарегистрировала товарный знак для загружаемого программного обеспечения (ПО) для анализа последовательностей ДНК, РНК или генетических вариантов и прогнозирования биологических свойств.

Заявка была подана в Роспатент в ноябре 2025 года. Исключительное право действует до 11 ноября 2035 года. Товарный знак проходит по классам № 9 и 42 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).