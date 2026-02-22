Компания Wella зарегистрирует 4 товарных знака в России

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Немецкая компания Wella планирует зарегистрировать четыре товарных знака для выпуска средств по уходу за волосами в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспатент.

Заявки на регистрацию с логотипом ILLUMINA COLOR были поданы в феврале 2026 года. Заявителем стала компания Wella International Operations Switzerland Sarl.

В сервисе проверки контрагентов Rusprofile отметили, что при успешной регистрации бренд будет продавать препараты для ухода и укладки волос, краски для волос, препараты для удаления краски и обесцвечивания волос.

Ранее стало известно, что российским маркетплейсам предоставят доступ к информационным ресурсам Роспатента для проверки товаров на нарушения интеллектуальной собственности.

При помощи баз данных об охраняемых объектах интеллектуальной собственности руководство интернет-площадки сможет в онлайн-режиме проверять информацию об изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, зарегистрированных товарных знаках, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров.

