Завершающий рейс с российскими туристами вылетел с Кубы в Москву
Фото: depositphotos/dell640
Заключительный, 11-й по счету вывозной рейс для российских туристов, ожидающих возвращения на Кубе, вылетел Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-табло аэропорта Шереметьево.
Отмечается, что лайнер авиакомпании "Россия" (рейс FV 6928) вылетел из Варадеро вечером в субботу, 21 февраля. По графику борт прибудет в столицу в субботу, 22 февраля, в 18:20 по московскому времени.
Вывозом туристов занимаются авиакомпании "Россия" и Nordwind Airlines.
Первый вывозной рейс для российских туристов был организован 12 февраля. Самолет также вылетел из Варадеро в Москву.
Посольство РФ на Кубе находилось в постоянном контакте с "Аэрофлотом" и авиационными властями страны для благополучного возвращения россиян на родину.
