25 февраля, 14:33

Мэр Москвы

Собянин объявил об открытии обновленного корпуса ГКБ № 1 им Н. И. Пирогова

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин открыл лечебно-диагностический корпус № 8 городской клинической больницы (ГКБ) № 1 имени Н. И. Пирогова. В здании была проведена комплексная реконструкция.

"Знаменитая Первая Градская постепенно получает свое второе рождение. Был построен флагманский корпус. В прошлом году отреставрировали, реконструировали ревматологический корпус. Сегодня запускаем госпитальный корпус", – напомнил мэр.

По его словам, будет проведена реконструкция еще трех корпусов и построен новый главный корпус.

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы уточняется, что к реконструкции здания приступили в сентябре 2024 года. Первых пациентов обновленный корпус примет уже в марте 2026-го.

В пятиэтажном здании площадью 4 тысячи квадратных метров развернули 104 палатные койки хирургического профиля. Также были обустроены унифицированные кабинеты приема, 2 кабинета УЗИ, процедурные и перевязочные. Для оснащения корпуса была закуплена новейшая медицинская техника и мебель.

С флагманским центром и хирургическим корпусом № 5 обновленное здание связывает отапливаемый надземный переход.

Ранее сообщалось, что в Даниловском районе Москвы возведут новый многофункциональный медицинский центр. Его общая площадь составит 2 тысячи квадратных метров. Там будут открыты терапевтические отделения и кабинеты для приемов врачей разных профилей. Средства реализации проекта выделит инвестор.

