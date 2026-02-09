Форма поиска по сайту

09 февраля, 12:37

Город

Новый медцентр возведут в Даниловском районе Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Новый многофункциональный медицинский центр возведут в Даниловской районе на юге Москвы. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, для реализации этого инвесторского проекта внесли изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) касательно участка, площадь которого составляет 0,7 гектара. Он расположен по адресу улица Большая Тульская, владение 10, строение 38.

Общая площадь медцентра составит 2 тысячи квадратных метров, отметил Ефимов. Там будут терапевтические отделения и кабинеты для приемов врачей разных профилей. Средства для проекта и строительства здания выделит инвестор.

По словам руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, частный медцентр построят возле жилых кварталов, поэтому жители района смогут получать услуги недалеко от дома. Также рядом расположена станция метро "Тульская".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Даниловском районе по индивидуальному проекту возведут образовательный комплекс для более чем 1,4 тысячи детей. Его площадь составит 27,3 тысячи квадратных метров. Комплекс сможет принять 975 школьников и 500 дошкольников.

