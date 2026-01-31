Форма поиска по сайту

31 января, 16:03

Мэр Москвы

Собянин: образовательный комплекс в ЮАО построят по индивидуальному проекту

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Даниловском районе Москвы по индивидуальному проекту возведут образовательный комплекс для более чем 1,4 тысячи детей. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

"Это одна из самых активно развивающихся территорий столицы. Вместе с жильем там возводят и социальные объекты. С 2011 года в районе появились 19 школ и детских садов, четыре спортивных, один культурный и два объекта здравоохранения. В планах – строительство новых социальных объектов", – указал мэр.

Одним из них и станет новый комплекс площадью 27,3 тысячи квадратных метров, который сможет принять 975 школьников и 500 дошкольников.

Архитектурная концепция здания уже утверждена. В частности, фасады отделают бетонной плиткой, штукатуркой и металлическими панелями цвета светлой бронзы и установят панорамные окна.

Планируется, что объект объединит дошкольный и школьный блоки, а также общественно-спортивное ядро. Причем здания будут связаны между собой коридорами и зонами отдыха, обратил внимание градоначальник.

Школьный блок будет иметь переменную этажность и включать специализированные и универсальные учебные кабинеты, а также два спортивных зала. Центральным элементом станет многосветное многофункциональное пространство с медиатекой и обеденным залом.

В свою очередь, в детском саду будут организованы 20 групп, кабинеты для коррекционно-развивающих занятий, два музыкальных зала и два зала для занятий физкультурой.

Кроме того, на территории спортивного ядра разместятся зоны для воркаута и сдачи норм, беговая дорожка и площадки для командных игр. Также предусмотрены места для отдыха и проведения мероприятий.

"Объект построят на территории бывшей промзоны ЗИЛ – в шаговой доступности набережная Марка Шагала, парк "Тюфелева роща", станции МЦК и метро, – заключил Собянин.

Немногим ранее глава города осмотрел ход реконструкции здания школы № 218 в Тимирязевском районе. Ожидается, что учреждение начнет принимать учащихся уже 1 сентября этого года. Оно будет рассчитано на детей с 1-го по 11-е классы.

Собянин: в этом году проведем реконструкцию около 100 школьных зданий

мэр Москвыобразованиестроительствогород

