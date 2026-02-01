Бизнесмен из РФ Герко стал вторым крупнейшим налогоплательщиком Британии

Фото: depositphotos/Photocreo

Родившийся в России бизнесмен и основатель компании по алгоритмической торговле XTX Markets Александр Герко стал вторым крупнейшим налогоплательщиком в Великобритании в 2025 году в рейтинге газеты The Times.

Отмечается, что компания Герко в прошлом году выплатила корпоративный налог в размере 426 миллионов фунтов (583 миллиона долларов).

Первое место рейтинга налогоплательщиков заняли братья Фред и Питер Дан, которые основали сеть букмекерских компаний Betfred. Также в списке представлены писательница Джоан Роулинг, основатель группы One Direction Гарри Стайлз и прочие знаменитости.

В 2023 году Герко занимал первое место в списке крупнейших британских налогоплательщиков.

Ранее сообщалось, что земельный суд Гамбурга удовлетворил иск российского предпринимателя Алишера Усманова к немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Изданию было запрещено распространять несколько утверждений об Усманове. За каждый случай нарушения FAZ грозит штраф до 250 тысяч евро или административный арест на срок до шести месяцев и до двух лет в совокупности.