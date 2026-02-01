Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 февраля, 04:59

Экономика

Бизнесмен из РФ Герко стал вторым крупнейшим налогоплательщиком Британии

Фото: depositphotos/Photocreo

Родившийся в России бизнесмен и основатель компании по алгоритмической торговле XTX Markets Александр Герко стал вторым крупнейшим налогоплательщиком в Великобритании в 2025 году в рейтинге газеты The Times.

Отмечается, что компания Герко в прошлом году выплатила корпоративный налог в размере 426 миллионов фунтов (583 миллиона долларов).

Первое место рейтинга налогоплательщиков заняли братья Фред и Питер Дан, которые основали сеть букмекерских компаний Betfred. Также в списке представлены писательница Джоан Роулинг, основатель группы One Direction Гарри Стайлз и прочие знаменитости.

В 2023 году Герко занимал первое место в списке крупнейших британских налогоплательщиков.

Ранее сообщалось, что земельный суд Гамбурга удовлетворил иск российского предпринимателя Алишера Усманова к немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Изданию было запрещено распространять несколько утверждений об Усманове. За каждый случай нарушения FAZ грозит штраф до 250 тысяч евро или административный арест на срок до шести месяцев и до двух лет в совокупности.

Читайте также


бизнесэкономиказа рубежом

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика