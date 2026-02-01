КПП "Рафах" начал работу в тестовом режиме

Фото: AP Photo/Mohamed Arafat

Контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе сектора Газа и Египта открылся в тестовом режиме. Об этом в соцсети Х сообщил офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT), действующий при министерстве обороны.

"Ожидается, что завтра (2 февраля 2026 года. – Прим. ред.) возобновится въезд и выезд жителей Газы в обоих направлениях", – указано в публикации.

Как указал телеканал Al Arabiya со ссылкой на египетский источник, порядка 20 тысяч палестинцев из сектора Газа въедут в Египет для прохождения лечения. Уточняется, что ежедневно в Египет будут прибывать 150 палестинских пациентов, такое же количество граждан будет следовать в обратном направлении после выздоровления.

КПП "Рафах" открыт в соответствии с соглашением о прекращении огня и указанием политического руководства Израиля. Он работает исключительно для ограниченного перемещения людей.

В свою очередь, Владимир Путин подчеркнул принципиальную важность формирования полноценного палестинского государства, которое могло бы мирно и безопасности сосуществовать с Израилем.