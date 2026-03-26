Орешник зацвел в национальном парке "Лосиный остров"

В национальном парке "Лосиный остров" зацвел орешник (лещина обыкновенная). Об этом сообщает телеграм-канал нацпарка.

"Лещина зацветает, когда большинство растений еще спят, а насекомые только пробуждаются после зимы", – говорится в сообщении.

Сережки лещины производят большое количество пыльцы. Это ценный белковый корм для первых опылителей – в марте на лещину реагируют пчелы, шмели, мухи-журчалки и бабочки. Для них пыльца дает питательные вещества, необходимые для выживания и начала размножения.

В нацпарке отметили, что после этого здоровые популяции опылителей смогут опылять другие цветущие растения парка. Осенью и зимой орехи лещины станут пищей для белок, дятлов, соек и кабанов.

Раннее и обильное цветение лещины также говорит о том, что экосистема парка находится в хорошем состоянии.

Вместе с тем сакура в Москве может начать цвести примерно в середине апреля. Кандидат сельскохозяйственных наук Вячеслав Маслов пояснил, что точный срок цветения в этом году назвать непросто, поскольку погода была нестабильной. В целом по России сакура чаще всего цветет на майские праздники.