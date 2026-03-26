Форма поиска по сайту

Новости

26 марта, 16:16

Орешник зацвел в национальном парке "Лосиный остров"

Фото: телеграм-канал "Нацпарк "Лосиный остров"

В национальном парке "Лосиный остров" зацвел орешник (лещина обыкновенная). Об этом сообщает телеграм-канал нацпарка.

"Лещина зацветает, когда большинство растений еще спят, а насекомые только пробуждаются после зимы", – говорится в сообщении.

Сережки лещины производят большое количество пыльцы. Это ценный белковый корм для первых опылителей – в марте на лещину реагируют пчелы, шмели, мухи-журчалки и бабочки. Для них пыльца дает питательные вещества, необходимые для выживания и начала размножения.

В нацпарке отметили, что после этого здоровые популяции опылителей смогут опылять другие цветущие растения парка. Осенью и зимой орехи лещины станут пищей для белок, дятлов, соек и кабанов.

Раннее и обильное цветение лещины также говорит о том, что экосистема парка находится в хорошем состоянии.

Вместе с тем сакура в Москве может начать цвести примерно в середине апреля. Кандидат сельскохозяйственных наук Вячеслав Маслов пояснил, что точный срок цветения в этом году назвать непросто, поскольку погода была нестабильной. В целом по России сакура чаще всего цветет на майские праздники.

Орешник и ольха зацвели раньше срока в парках Москвы

Читайте также


городпогода

Главное

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

