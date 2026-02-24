Стрелиция королевская расцвела в "Аптекарском огороде" Москвы

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Стрелиция королевская расцвела в Субтропической оранжерее в Ботаническому саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе ботсада.

"Успейте увидеть до финала фестиваля, 9 марта. Пока в оранжерее царит атмосфера китайского Нового года, стрелиции начинают свой парад. Позже они расцветут массово, и это будет еще более грандиозно", – говорится в сообщении.

Растение является родственником банана, их листья очень похожи. Стрелицию называют "цветком райской птицы", так как ее яркие оранжево-синие соцветия напоминают тропических пернатых. Это одно из самых экзотических растений на планете.

Ранее в "Аптекарском огороде" расцвела экзотическая глициния, известная как вистерия. Данное растение имеет около 10 соцветий. В теплом климате лиана достигает 20 метров и способна гнуть металлические опоры.

Кроме того, в Суккулентной оранжерее зацвело денежное дерево. Оно также известно как толстянка и Crassula ovata. При этом в естественной среде растение зацветает в более прохладный и сухой сезон.