Подозреваемого в убийстве бывшего советника Януковича задержали в ФРГ

Полиция Испании подтвердила задержание мужчины, подозреваемого в убийстве бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича – Андрея Портнова. Операция прошла в городе Хайнсберг при участии немецкой федеральной полиции.

"Да, в Германии был задержан подозреваемый (в убийстве Портнова. – Прим. ред.)", – сообщается в пресс-релизе правоохранительных органов королевства.

Задержанным оказался гражданин Украины. По данным следствия, он является непосредственным исполнителем преступления, совершенного 21 мая 2025 года у входа в школу под Мадридом. Расследование продолжается для полного установления всех обстоятельств.

СМИ сообщали, что экс-советник бывшего президента Украины получил огнестрельные ранения в грудь и голову.

После случившегося национальная полиция Испании начала поиск трех вероятных участников нападения. Мотив преступления неизвестен. Судья, который ведет данное дело, объявил материалы по нему закрытыми.

Журналисты указывали, что Портнов находился в базе украинского сайта "Миротворец". Его обвиняли в призывах к убийствам граждан Украины, посягательстве на суверенитет и территориальную целостность страны, нарушении законодательства о гражданстве.