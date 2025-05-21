Экс-советника Януковича застрелили недалеко от Мадрида

Фото: ТАСС/АР/Paul White

Бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили недалеко от Мадрида. Об этом заявили в национальной полиции Мадрида ТАСС.

По информации радиостанции Cadena SER, убитый получил четыре огнестрельных ранения в грудь и одно – в голову.

"Убийство 52-летнего мужчины расследуется возле Американской школы Мадрида в городе Посуэло-де-Аларкон. События произошли около 09:15 утра", – рассказали журналисты.

В свою очередь, газета ABC заявила, что стрелявшему удалось скрыться с места ЧП. В данный момент ведется его поиск.

Кроме того, в РИА Новости уточнили, что Портнов находился в базе украинского экстремистского сайта "Миротворец". Портнов был внесен в базу как изменник родины в апреле 2015 года. Его обвиняли якобы в призывах к убийствам граждан Украины, посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины, нарушении законодательства о гражданстве.

Ранее в мексиканском городе Тексистепек кандидата в местные мэры Есению Лару Гутьеррес застрелили во время встречи с избирателями. Нападение произошло во время митинга Гутьеррес на улицах Тексистепека. Вместе с ней были убиты три человека, еще трое получили ранения.

Гутьеррес баллотировалась от правящей партии "Движение национального возрождения". На митинге она шла в окружении сторонников, женщина также подходила к горожанам.

В свою очередь, президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявляла, что нападавшие пока не установлены. Также у следствия нет информации о мотивах преступления.

