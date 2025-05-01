Syria TV: неизвестные лица застрелили мэра пригорода Дамаска

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Неизвестные лица застрелили Хусама Варура, занимавшего должность мэра предместья Сахная, который находится к юго-западу от Дамаска, передает телеканал Syria TV.

Вместе с ним был убит и его сын. Как указывают журналисты, покушение на Варура произошло в первой половине дня. Этому предшествовал его призыв к жителям поддержать действия сирийских властей по восстановлению стабильности в населенных друзами пригородах столицы.

По факту инцидента власти организовали расследование обстоятельств преступления.

Террористические формирования взяли под контроль Дамаск 8 декабря 2024 года. До этого они зашли в Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс. В связи с этим Башар Асад ушел с должности президента Сирии и улетел в Россию.

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа в своем первом обращении к гражданам пообещал установить контроль над всеми территориями страны. Он также объявил о формировании нового правительства страны, которое возьмется за реконструкцию государства и проведение реформ.

В марте 2025 года Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани отметили важность совместной работы над обеспечением единства Сирии, а 17 апреля президент РФ предложил Аль Тани обсудить возможности оказания помощи сирийскому народу, включая гумпомощь.