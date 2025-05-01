Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 мая, 17:24

Происшествия
Главная / Новости /

Syria TV: неизвестные лица застрелили мэра пригорода Дамаска

Неизвестные лица застрелили мэра пригорода Дамаска – СМИ

Фото: depositphotos/Ivankmit

Неизвестные лица застрелили Хусама Варура, занимавшего должность мэра предместья Сахная, который находится к юго-западу от Дамаска, передает телеканал Syria TV.

Вместе с ним был убит и его сын. Как указывают журналисты, покушение на Варура произошло в первой половине дня. Этому предшествовал его призыв к жителям поддержать действия сирийских властей по восстановлению стабильности в населенных друзами пригородах столицы.

По факту инцидента власти организовали расследование обстоятельств преступления.

Террористические формирования взяли под контроль Дамаск 8 декабря 2024 года. До этого они зашли в Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс. В связи с этим Башар Асад ушел с должности президента Сирии и улетел в Россию.

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа в своем первом обращении к гражданам пообещал установить контроль над всеми территориями страны. Он также объявил о формировании нового правительства страны, которое возьмется за реконструкцию государства и проведение реформ.

В марте 2025 года Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани отметили важность совместной работы над обеспечением единства Сирии, а 17 апреля президент РФ предложил Аль Тани обсудить возможности оказания помощи сирийскому народу, включая гумпомощь.

Читайте также


происшествияза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика