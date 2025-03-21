Путин и эмир Катара отметили важность работы над обеспечением единства Сирии

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Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани отметили важность работы над обеспечением единства Сирии. К такому мнению лидеры пришли во время телефонного разговора, сообщается на сайте Кремля.

Путин и эмир Катара договорились вместе работать над этим вопросом в целях обеспечения устойчивой стабилизации социально-экономической обстановки в Сирии в переходный период, а также оказывать гуманитарную помощь сирийскому народу.

В то же время главы государств выразили обеспокоенность по поводу возобновления боевых действий в секторе Газа и подчеркнули готовность своих стран способствовать снижению напряженности и долгосрочному урегулированию ситуации в регионе.

Помимо этого, Путин и Тани обсудили важные вопросы, касающиеся дальнейшего развития российско-катарского сотрудничества. Особое внимание было уделено результатам недавнего заседания двусторонней межправительственной комиссии, которое состоялось в Дохе.

В результате стороны договорились о совместных действиях, направленных на укрепление инвестиционных связей и расширение взаимовыгодной кооперации в различных сферах: промышленности, энергетике, транспорте и логистике, а также в области культуры и спорта.

Вместе с тем российский президент поздравил руководство и народ Катара со священным для мусульман месяцем Рамадан.

Военные операции со стороны Израиля против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа были возобновлены в ночь на 18 марта. По данным СМИ, поводом для таких действий стал отказ группировки от предложения США по продлению перемирия.

По последним данным, число погибших при авиаударах Израиля по сектору Газа составило не менее 412 человек. Пострадали при этом свыше 500 граждан.

Из-за израильских авиаударов погиб фактический премьер-министр правительства в секторе Газа Иссам ад-Даалис. Кроме того, был убит замглавы МВД в правительстве ХАМАС в Газе Махмуд Абу Ватфа, член политбюро движения Ясир Харб, глава службы внутренней безопасности движения Бахджат Абу Султан и заместитель министра юстиции сектора Ахмед аль-Хатта.