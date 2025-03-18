МИД: РФ с сожалением восприняла возобновление Израилем операции в секторе Газа

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Россия с сожалением восприняла возобновление Израилем военной операции в секторе Газа, заявили в министерстве иностранных дел РФ.

"Как показывает опыт, силовыми методами урегулировать вопрос освобождения заложников невозможно", – сказано на сайте ведомства.

В МИД осудили любые действия, которые ведут к гибели мирных граждан и разрушению социальной инфраструктуры. Кроме того, ведомство призвало Израиль и Палестину вернуться к переговорам для решения вопроса освобождения пленных и полномасштабного восстановления анклава.

В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила военные операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, а также уточнила инструкции по гражданской обороне для жителей приграничных районов.

По данным СМИ, поводом для таких действий стал отказ группировки от предложения США по продлению перемирия. В результате авиаударов Израиля по Газе погибли 412 человек, еще более 500 пострадали, сообщили в Минздраве анклава.

В ответ на атаку в ХАМАС заявили, что движение не пойдет на компромисс с Израилем. В организации подчеркнули, что "до последнего момента" придерживались соглашения о прекращении огня в секторе Газа и не планировали нападать на израильских военных.

В Кремле израильские атаки назвали "выходом в спираль нагнетания напряженности".