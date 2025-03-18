Израиль закрывает школы в приграничных с Газой районах на фоне возобновления конфликта

Фото: 123RF/mishella

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обновила инструкции по гражданской обороне для жителей приграничных с сектором Газа районов на фоне возобновления боевых действий. Об этом со ссылкой на армейскую пресс-службу сообщает РИА Новости.

"После оценки ситуации было решено, что сегодня в 02:00 (03:00 по московскому времени) будут изменены руководящие принципы обороны Командования тыла. В рамках изменений пограничный район с сектором Газа перейдет от полного уровня активности к ограниченному уровню активности, который не позволяет ведение образовательной деятельности", – указано в сообщении.

При этом другие районы на юге Израиля продолжат функционировать в обычном режиме.

Ранее в ночь на 18 марта СМИ сообщили, что Израиль возобновляет военные операции против ХАМАС в секторе Газа. Поводом для возобновления операций стал тот факт, что ХАМАС отверг предложения США о продлении перемирия.

В ходе авиаударов израильских ВВС погибли не менее 200 палестинцев, среди которых есть дети. В ХАМАС заявили, что всю ответственность за нарушение прекращения огня несет Израиль.