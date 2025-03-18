18 марта, 06:02Происшествия
Более 200 человек погибли в результате израильских обстрелов сектора Газа
Фото: ТАСС/EPA/HAITHAM IMAD
Число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа в ночь на 18 марта превысило 200 человек. Об этом со ссылкой на управление по работе со СМИ в секторе Газа сообщает ТАСС.
По данным ведомства, в ходе авиаударов израильских ВВС погибли не менее 200 палестинцев, среди которых есть дети. Сообщается, что не менее 107 погибших являются жителями населенных пунктов, расположенных на юге анклава.
Ранее в ночь на 18 марта СМИ сообщили, что Израиль возобновляет военные операции против ХАМАС в секторе Газа. Поводом для возобновления операций стал тот факт, что ХАМАС отверг предложения США о продлении перемирия.
До этого СМИ сообщали, что при ударах Израиля по анклаву погибло не менее 30 человек.