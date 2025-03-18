Reuters: не менее 30 человек погибло при израильской атаке по сектору Газа

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Не менее 30 человек погибло в результате израильских авиаударов по сектору Газа. Об этом со ссылкой на медицинские службы сообщает агентство Reuters.

По данным медиков, десятки палестинцев получили ранения. Иранский телеканал Press TV, в свою очередь, сообщает, что число пострадавших превышает 100 человек.

Немногим ранее СМИ сообщили, что Израиль возобновляет военные операции против ХАМАС в секторе Газа. Поводом для возобновления операций стал тот факт, что ХАМАС отверг предложения США о продлении перемирия, указывали СМИ.

При этом ХАМАС до этого обвинил израильские власти в уклонении от выполнения соглашения о прекращении огня в Газе. Армия Израиля в ответ заблокировала поставки гуманитарной помощи в сектор Газа и перекрыла все контрольно-пропускные пункты из-за отказа ХАМАС принять новый план США.