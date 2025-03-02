ТВ: запасов гуманитарной помощи на складах ХАМАС в Газе хватит на 4–6 месяцев

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По оценкам Израиля, запасов гуманитарной помощи, которая была направлена в сектор Газа за последние шесть недель, хватит на 4–6 месяцев. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения в воскресенье.

Уточняется, что речь идет о поставках, переданных в сектор Газа во время перемирия.

Грузов должно хватит на такой долгий срок, поскольку радикальное палестинское движение ХАМАС хранит немалую часть помощи на складах, подчеркнули журналисты.

Ранее Армия Израиля заблокировала поставки гуманитарной помощи в сектор Газа и перекрыла все контрольно-пропускные пункты. Причиной для этого стал отказ ХАМАС принять предложение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа для дальнейшего ведения переговоров.

Его инициатива предполагает, что режим прекращения огня в анклаве будет продлен на периоды Рамадана и Песаха. Уиткофф предложил соответствующий план, придя к выводу, что на данном этапе не представляется возможным преодолеть разногласия между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС для завершения конфликта.

При этом сам Израиль ранее согласился на эту инициативу. В ответ на это ХАМАС обвинило израильские власти в уклонении от выполнения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.