ХАМАС обвинил Израиль в уклонении от выполнения соглашения по Газе

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Палестинское движение ХАМАС обвинило израильские власти в уклонении от выполнения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом заявил представитель движения Махмуд Мардави катарскому телеканалу Al Jazeera.

Таким образом Мардави прокомментировал согласие офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху принять предложение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о временном прекращении огня на периоды Рамадана и Песаха.

"Последнее заявление офиса Нетаньяху подтверждает неоднократное уклонение оккупационных властей от подписанных ими соглашений", – подчеркнул представитель палестинского движения.

По его словам, "продолжающиеся израильские манипуляции" не смогут вернуть заложников, а напротив, подвергнут их жизни опасности. Мардави отметил, что единственным способом выполнения соглашения является реализация его второго этапа, который подразумевает прекращение огня, полный вывод войск и восстановление сектора Газа.

Ранее в ХАМАС заявляли, что израильские власти отказались от обсуждения второго этапа соглашения о прекращении огня. Представитель движения отметил, что Тель-Авив "играет" на продлении первой фазы соглашения, затягивая начало переговоров, которые должны быть посвящены второму этапу сделки.

В ХАМАС отвергли "израильский метод шантажа" и подчеркнули, что не передадут ни одного заложника, кроме как в рамках полного пакета соглашений.