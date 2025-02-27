Израиль подтвердил получение четырех тел заложников из Газы

Фото: 123RF/mishella

Военные Израиля получили от сотрудников Международного комитета Красного Креста тела четырех заложников, которые находились в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

При посредничестве Египта тела были переданы на контрольно-пропускном пункте "Керем-Шалом". Сейчас специалисты опознают заложников.

Ранее сообщалось, что радикальное палестинское движение ХАМАС передало тела четырех заложников Красному Кресту. Передача состоялась в городе Хан-Юнис без церемоний и вдали от представителей СМИ.

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу 19 января. В середине февраля палестинские радикалы также передали нескольких заложников, в том числе россиянина Александра Труфанова. МИД РФ выразило признательность ХАМАС, а также катарским и египетским партнерам за помощь в разрешении ситуации с Труфановым.