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Израиль подтвердил получение четырех тел заложников из Газы
Фото: 123RF/mishella
Военные Израиля получили от сотрудников Международного комитета Красного Креста тела четырех заложников, которые находились в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
При посредничестве Египта тела были переданы на контрольно-пропускном пункте "Керем-Шалом". Сейчас специалисты опознают заложников.
Ранее сообщалось, что радикальное палестинское движение ХАМАС передало тела четырех заложников Красному Кресту. Передача состоялась в городе Хан-Юнис без церемоний и вдали от представителей СМИ.
Соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу 19 января. В середине февраля палестинские радикалы также передали нескольких заложников, в том числе россиянина Александра Труфанова. МИД РФ выразило признательность ХАМАС, а также катарским и египетским партнерам за помощь в разрешении ситуации с Труфановым.
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