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03:36

Политика

Израиль подтвердил получение четырех тел заложников из Газы

Фото: 123RF/mishella

Военные Израиля получили от сотрудников Международного комитета Красного Креста тела четырех заложников, которые находились в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

При посредничестве Египта тела были переданы на контрольно-пропускном пункте "Керем-Шалом". Сейчас специалисты опознают заложников.

Ранее сообщалось, что радикальное палестинское движение ХАМАС передало тела четырех заложников Красному Кресту. Передача состоялась в городе Хан-Юнис без церемоний и вдали от представителей СМИ.

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу 19 января. В середине февраля палестинские радикалы также передали нескольких заложников, в том числе россиянина Александра Труфанова. МИД РФ выразило признательность ХАМАС, а также катарским и египетским партнерам за помощь в разрешении ситуации с Труфановым.

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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