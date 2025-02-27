Al Jazeera: ХАМАС передало тела четырех заложников Красному кресту

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Радикальное палестинское движение ХАМАС передало тела четырех заложников Международному комитету Красного Креста в секторе Газа, сообщает Al Jazeera.

По данным телеканала, передача тел состоялась в городе Хан-Юнис без церемоний и вдали от представителей СМИ.

Соглашение о прекращении огня между сторонами вступило в силу 19 января. 15 февраля палестинские радикалы передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста нескольких заложников, включая россиянина Александра Труфанова. В МИД РФ выразили признательность палестинской стороне, а также катарским и египетским партнерам за помощь в разрешении ситуации с российским заложником.

По информации СМИ, Израиль предполагает, что ХАМАС может согласиться освободить больше заложников, чем предусмотрено текущим этапом соглашения о перемирии в Газе.