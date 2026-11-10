Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 12:34

Культура

Перекупщики начали продавать билеты на "Щелкунчика" в Большом театре по 180 тыс рублей

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Перекупщики начали продавать билеты на "Щелкунчика" в Большом театре по 180 тысяч рублей. Об этом сообщает Mash Money.

Официальные продажи еще не начались. За места на спектаклях, которые пройдут с 27 по 31 декабря, спекулянты просят от 60 тысяч рублей, за партер – от 100 тысяч рублей. Максимальная стоимость билетов доходит до 180 тысяч рублей и выше.

После Нового года цена снижается: в среднем билет обойдется в 140 тысяч рублей. Это примерно в 3,5 раза дороже самого дорогого билета прошлого сезона.

Официальные цены на билеты в декабре 2025 года составляли от 1 250 до 50 тысяч рублей, в январе – от 800 рублей до 50 тысяч.

Первый показ тогда раскупили за два часа, а все декабрьские спектакли – за четыре дня. Часть билетов продали на аукционе: за четыре места на 20 декабря ставки дошли до 510 тысяч рублей.

В 2026 году официальные продажи, как ожидается, откроются 2–3 декабря. Мариинский театр уже начал продажу билетов на своего "Щелкунчика" – там цены составляют от 7,5 до 35 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве на ноябрь – декабрь и январские праздники запланированы десятки версий "Щелкунчика" – от академических балетов до ледовых шоу и кукольных спектаклей. Центральной площадкой остается Государственный Кремлевский дворец. Там "Щелкунчик" в исполнении театра "Кремлевский балет" покажут 13, 19–22 декабря и 9 января, а 18 декабря свою версию представит Академия русского балета имени Вагановой.

На той же сцене с 28 декабря по 5 января пройдут показы постановки Андриса Лиепы "Щелкунчик. Новогодняя сказка для всей семьи". Кроме того, в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко балет можно будет увидеть 19, 20, 23, 25, 27–31 декабря и 2–3 января. Новогоднюю версию спектакля сыграют в "Москонцерт холле" с 4 декабря по 7 января, а в Центре оперного пения Галины Вишневской – с 9 декабря по 4 января.

Музей Чайковского приглашает на экскурсию "Щелкунчик. Загадки мышиного короля"

Читайте также


культуратеатр

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика