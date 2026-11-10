Перекупщики начали продавать билеты на "Щелкунчика" в Большом театре по 180 тыс рублей

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Перекупщики начали продавать билеты на "Щелкунчика" в Большом театре по 180 тысяч рублей. Об этом сообщает Mash Money.

Официальные продажи еще не начались. За места на спектаклях, которые пройдут с 27 по 31 декабря, спекулянты просят от 60 тысяч рублей, за партер – от 100 тысяч рублей. Максимальная стоимость билетов доходит до 180 тысяч рублей и выше.

После Нового года цена снижается: в среднем билет обойдется в 140 тысяч рублей. Это примерно в 3,5 раза дороже самого дорогого билета прошлого сезона.

Официальные цены на билеты в декабре 2025 года составляли от 1 250 до 50 тысяч рублей, в январе – от 800 рублей до 50 тысяч.

Первый показ тогда раскупили за два часа, а все декабрьские спектакли – за четыре дня. Часть билетов продали на аукционе: за четыре места на 20 декабря ставки дошли до 510 тысяч рублей.

В 2026 году официальные продажи, как ожидается, откроются 2–3 декабря. Мариинский театр уже начал продажу билетов на своего "Щелкунчика" – там цены составляют от 7,5 до 35 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве на ноябрь – декабрь и январские праздники запланированы десятки версий "Щелкунчика" – от академических балетов до ледовых шоу и кукольных спектаклей. Центральной площадкой остается Государственный Кремлевский дворец. Там "Щелкунчик" в исполнении театра "Кремлевский балет" покажут 13, 19–22 декабря и 9 января, а 18 декабря свою версию представит Академия русского балета имени Вагановой.

На той же сцене с 28 декабря по 5 января пройдут показы постановки Андриса Лиепы "Щелкунчик. Новогодняя сказка для всей семьи". Кроме того, в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко балет можно будет увидеть 19, 20, 23, 25, 27–31 декабря и 2–3 января. Новогоднюю версию спектакля сыграют в "Москонцерт холле" с 4 декабря по 7 января, а в Центре оперного пения Галины Вишневской – с 9 декабря по 4 января.