В Большом театре заявили, что права на балеты Григоровича должны быть переданы государству

Племянник Юрия Григоровича Николай Каратыгин и его помощник Руслан Пронин судятся за права на 12 постановок хореографа, в том числе балет "Щелкунчик". Что известно о споре – в материале Москвы 24.

Все решит экспертиза

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Наследники советского и российского хореографа, артиста балета Юрия Григоровича обратились в суд. Предметом спора стали 12 постановок балетмейстера, в том числе "Щелкунчик", который идет в Большом театре.

Вопрос о правах возник после смерти хореографа 19 мая 2025 года. Формально у Григоровича один наследник – племянник Николай Каратыгин, ему в 2022 году маэстро оставил завещание. Однако позже выяснилось, что в 2024-м Григорович подписал договор о передаче прав на постановки своему помощнику Руслану Пронину.

Юрист Алексей Башук рассказал Москве 24, что сейчас экспертиза решает, действительна ли сделка об отчуждении исключительных прав.





Алексей Башук юрист Если эти права были отчуждены, то, соответственно, их получит помощник Григоровича. Если же сделку признают недействительной, тогда права получит племянник.

При этом в Большом театре заявили, что все права на балетные постановки хореографа Юрия Григоровича должны находиться в государственной собственности, так как его творчество – национальное достояние России, сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителя учреждения культуры.

"Все права <…> на произведения Григоровича должны принадлежать государству. Учитывая, что это, первое, <…> национальное достояние, а второе, что все это он сделал благодаря в том числе Большому театру. Без Большого театра не было бы Юрия Григоровича", – заявил собеседник издания.

В театре отметили, что Пронин и правда сотрудничал с Григоровичем, но еще в 1990-х. Также источник выразил сомнения по поводу обстоятельств передачи прав на балеты хореографа. Он обратил внимание, что Пронин не сообщал о подписании договора в 2024 году, возможно, чтобы Григорович его не оспорил. Информации о наличии этого соглашения не было вплоть до января 2025 года.

Скрытый договор

Фото: балет "Щелкунчик" в постановке Юрия Григоровича. Legion-media.com/ТАСС/Кирилл Кухмарь

Большой театр получил скан договора об отчуждении исключительного права на балеты от компании "Театральный агент", представлявшей интересны Григоровича при его жизни, почти сразу после смерти балетмейстера, выяснили журналисты.

Из него следовало, что права на либретто и хореографию известных постановок, в числе которых "Спартак", "Щелкунчик", "Лебединое озеро", "Ромео и Джульетта", "Золотой век", "Баядерка" и другие, а всего – 31 "объект интеллектуальной собственности", получил Пронин. Сумма отчислений по спектаклям, указанная в договоре от 2024 года, составляет более 500 миллионов рублей в год.

Договор был заверен нотариусом, также в нем подчеркивалось, что документ "не является для сторон кабальной сделкой и не заключен вследствие стечения тяжелых обстоятельств".

В июле 2025-го Пронин передал принадлежавшие ему права на балеты Григоровича в фонд имени хореографа. По данным издания, единственным учредителем организации являлся сам Пронин.

Уголовное дело о мошенничестве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В договор, который получил Большой театр, оказались вписаны три спектакля, права на которые Григорович успел передать учреждению еще 2012–2014 годах и получить за них 2,5 миллиона рублей. Речь шла о постановках "Иван Грозный", "Баядерка" и "Легенда о любви".

Театр решил, что повторная передача прав частому лицу – это мошенничество, и обратился в полицию. Так же поступил и племянник Григоровича Николай Каратыгин. Правоохранители в декабре 2025-го возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере", однако расследование велось в отношении неустановленных лиц.

В рамках дела была проведена экспертиза в Институте имени Сербского, согласно которой 98-летний Григорович в момент подписания спорного договора был фактически недееспособен из-за состояния здоровья. Следствие предположило, что неизвестные могли убедить его подписать заранее подготовленный документ. Позже Большой театр признали потерпевшим по делу.

Передача прав частному лицу или фонду может "легко парализовать работу главного театра страны практически мгновенно", заявил источник в беседе с "Известиями". Сейчас учреждение культуры заморозило все выплаты по спорным спектаклям.

Григорович с 1964 года возглавлял балетную труппу Большого театра в должности главного балетмейстера. Ему принадлежат восемь оригинальных балетов, кроме того, он отредактировал почти все классические постановки, на которых строится репертуар театра.

Хореограф умер 19 мая 2025 года в возрасте 98 лет. Народный артист СССР был женат на балерине Наталии Бессмертновой. Их брак продлился около 40 лет, до смерти супруги в 2008-м. Детей у пары не было.