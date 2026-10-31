Два подростка на питбайке пострадали при столкновении с машиной в Ставропольском крае

Фото: MAX/"Госавтоинспекция Ставрополья"

Два 15-летних подростка госпитализированы в реанимацию с тяжелыми травмами после столкновения питбайка с автомобилем в Невинномысске. Об этом сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края.

По информации ведомства, авария произошла 30 октября в 15:10 по московскому времени. Подросток за рулем питбайка врезался в автомобиль Mercedes, которым управляла 53-летняя женщина.

Виновник ДТП, находившийся за рулем питбайка, не имел водительских прав в силу возраста. Транспортным средством владеет его мать.

В отношении женщины-водителя возбудят административное расследование по статье о нарушении правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшем причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. В отношении матери подростка собраны материалы по статьям о передаче управления транспортным средством лицу без прав и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Ранее в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошла авария с участием 90-летнего водителя Renault и автомобилей BMW, Skoda и Volvo. В результате ДТП пострадали три человека, в том числе 84-летняя супруга пенсионера. По факту инцидента началась проверка.

