Депутат Лантратова: в 2027 году россиян ждет одна шестидневная рабочая неделя

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В 2027 году россиянам предстоит только одна шестидневная рабочая неделя. Она придется на февраль: после пяти рабочих дней гражданам нужно будет выйти на работу в субботу, 20 февраля. Об этом ТАСС рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Дарья Лантратова.

Сразу после рабочей субботы начнутся трехдневные выходные в честь Дня защитника Отечества. Отдыхать россияне будут с 21 по 23 февраля включительно.

Остальные продолжительные периоды отдыха в течение года распределятся между весной, летом и осенью. В марте три выходных подряд выпадут на 6–8-е числа. В мае россияне будут отдыхать дважды по три дня – с 1-го по 3-е и с 8-го по 10-е. Еще одни трехдневные выходные запланированы на 12–14 июня.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2026 года у россиян будет 10 нерабочих дней. День народного единства 4 ноября выпадает на среду, поэтому рабочая неделя разделится на две части. Вторник, 3 ноября, будет сокращенным предпраздничным днем.