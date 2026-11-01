Лимит отпуска бензина установлен в Нижегородской области

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В Нижегородской области установили лимит на отпуск бензина на автозаправочных станциях. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Согласно решению регионального штаба, на одной заправке один автомобиль теперь может получить не более 40 литров топлива. При этом ограничения на продажу дизельного топлива не вводились.

Кроме того, на территории области действует запрет на продажу бензина в канистры и другие емкости. Власти также усилили контроль за соблюдением схемы заправки "чет-нечет", которая предполагает очередность в зависимости от последней цифры госномера и даты.

Для автомобилей с номерами других регионов ограничен отпуск топлива на заправках, расположенных вблизи границ области. Это сделано для того, чтобы в первую очередь обеспечить нужды самого региона.

Еще одним решением штаба стало временное ограничение вывоза топлива из хранилищ за пределы области. Исключение сделано для нужд Минобороны РФ и служб быстрого реагирования.

В пресс-службе уточнили, что после повреждения технологических объектов системы жизнеобеспечения Кстовского района все системы функционируют в штатном режиме, проводится внеплановая проверка. Власти заверили, что система снабжения региона топливом работает устойчиво, и призвали водителей заправлять автомобили по мере необходимости, не создавая ажиотаж.

В ночь на 1 ноября Киев нанес массированные удары по региону с помощью дронов. Серьезные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе, также пострадали объекты гражданской инфраструктуры.

При этом в результате атаки в Нижегородской области пострадала женщина, находившаяся в автомобиле. Врачи оперативно оказали ей медицинскую помощь и отпустили домой.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело о террористическом акте.

