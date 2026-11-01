01 ноября, 16:49Происшествия
Жизни раненного ножом в Москве сотрудника ГАИ ничего не угрожает
Фото: MAX/"Столичный СК"
Угрозы жизни сотрудника ГАИ, которого ранил ножом мужчина в Москве, нет. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ.
"Пострадавший сотрудник госпитализирован. В настоящее время угрозы его жизни нет", – говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Инцидент произошел в ночь на 1 ноября. По данным следствия, сотрудники ГАИ приехали на Фруктовую улицу, где произошло ДТП с легковым автомобилем и электровелосипедом. Фигурант, не являясь участником происшествия, решил помешать проверке и нанес одному из инспекторов не менее двух ударов ножом в лицо и тело.
Чтобы пресечь противоправные действия, инспектор применил табельное оружие и обезвредил нападавшего. По данному факту возбуждено уголовное дело.