ФСБ предотвратила передачу военным заминированных FPV-очков

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Российские спецслужбы изъяли партию самодельных взрывных устройств, закамуфлированных под FPV-очки для управления дронами. Их планировали передать под видом гуманитарной помощи военнослужащим, которые находятся в зоне СВО. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

"Федеральной службой безопасности предотвращена серия диверсионно-террористических актов, планировавшихся спецслужбами Украины с применением самодельных взрывных устройств, внедренных в FPV-очки", – отметили в ЦОС.

В ведомстве уточнили, что спецслужбы Украины вместо кулеров охлаждения встроили в устройства взрывчатку. Сигнал поступил от военнослужащего в Волгоградской области, который получил две пары FPV-очков от волонтера. В результате солдат, следуя инструкциям военной контрразведки, обратился в ФСБ для проверки.

Специалисты-взрывотехники обнаружили аналогичные замаскированные устройства в различных регионах России. Их пересылали через "Почту России". Сейчас организован розыск лиц, причастных к отправке взрывных устройств.

По данным ФСБ, для поставки средств поражения в подразделения Минобороны России сотрудники украинских спецслужб под видом псевдопатриотов с анонимных аккаунтов в мессенджере Telegram устанавливали контакты с представителями российских гуманитарных организаций и благотворительных фондов.

В переписке с волонтерами злоумышленники действовали скрытно, не сообщали свои данные, номера телефонов и сведения о местах работы, а также отказывались переходить для телефонной связи в мессенджер MAX и в обязательном порядке требовали видео со словами благодарности от российских бойцов.

В связи с этим в ФСБ обратили внимание волонтерских и благотворительных организаций, а также частных лиц на необходимость получать гуманитарную помощь только из проверенных источников и проверять ее содержимое на наличие взрывных устройств и отравляющих веществ.

В ведомстве пояснили, что для маскировки взрывных устройств украинские спецслужбы могут использовать различные предметы. Ранее были обезврежены самодельные взрывные устройства, закамуфлированные под парфюмерные наборы, пауэрбанки, музыкальные колонки, подарочные статуэтки, предметы церковной утвари, автозапчасти, тротуарную плитку и стельки для обуви с функцией подогрева.

Ранее сотрудники ФСБ задержали двух выходцев из Закавказья, которые готовили атаку FPV-дронами на один из ключевых элементов системы противоракетной обороны Москвы, а также на объект электроэнергетики. По данным российской спецслужбы, граждане 1991 и 1998 годов рождения были агентами Службы безопасности Украины (СБУ).

В ФСБ указали, что фигуранты должны были настроить ударные БПЛА, извлеченные из тайников. Они планировали доставить дроны в Московскую область и включить их перед взлетом. Управление беспилотниками должно было происходить дистанционно с территории Украины.

