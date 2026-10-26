Задержаны агенты Киева, готовившие атаку дронами на объект противоракетной обороны Москвы

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Сотрудники ФСБ задержали двух выходцев из Закавказья, которые готовили атаку FPV-дронами на один из ключевых элементов системы противоракетной обороны Москвы, а также на объект электроэнергетики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным российской спецслужбы, граждане 1991 и 1998 годов рождения были агентами Службы безопасности Украины (СБУ) и должны были настроить ударные БПЛА, извлеченные из тайников. В ФСБ указали, что фигуранты планировали доставить дроны в Московскую область и включить их перед взлетом.

"Управление дронами должно было происходить дистанционно с территории Украины", – отметили в ЦОС.

В итоге граждане были задержаны сотрудниками ФСБ на этапе приготовления к террористическому акту.

Ранее была задержана жительница Крыма, подозреваемая в съемке российских объектов противовоздушной обороны по заданию военной разведки Киева. Фигуранткой дела о государственной измене стала россиянка 1963 года рождения.

По данным ФСБ, жительница поселка городского типа Черноморского по собственной инициативе фотографировала и снимала на видео военные объекты и передавала материалы представителям иностранной спецслужбы.

