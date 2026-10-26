Сотни автомобилей и несколько десятков домов повреждены в Воронеже из-за атаки ВСУ

Фото: телеграм-канал "Сергей Петрин"

В Воронеже из-за атаки ВСУ оказались повреждены более 250 автомобилей и несколько десятков многоквартирных домов. Об этом сообщил мэр города Сергей Петрин в MAX.

Количество поврежденных машин уточняется: среди них есть и уничтоженные целиком, и получившие серьезный урон. Обход домов и оценка последствий удара продолжаются. Петрин отметил, что от атаки ВСУ пострадал в том числе и частный сектор.

Собственникам квартир разрешили самостоятельно заказать остекление с последующей компенсацией расходов. Необходимые правовые акты поручено подготовить на этой неделе, в них определят требования к документам и допустимый ценовой порог. Компенсация касается только остекления жилых помещений – подъезды и домовую территорию восстановят отдельно.

Мэр также поручил проверить, отрегулирован ли пуск тепла во всех пострадавших квартирах. Температурный режим должен оставаться на постоянном контроле, вопросы можно уточнять в управах районов. В городе действуют несколько пунктов временного размещения. Жители пока не изъявляют желания переезжать, но сделать это можно в любой момент, обратившись по номеру 112 или в управы.

Ночью и утром 26 октября в небе над Воронежской агломерацией и рядом районов региона обнаружили и нейтрализовали 113 БПЛА. В результате атаки погибли 3 человека, а еще 39 были ранены.

Выяснилось, что значительная часть пострадавших при атаке находились в поезде, который шел через пригород. Уточнялось, что поезд был в движении, когда на него упали обломки беспилотника. СК России уже возбудил уголовное дело о теракте.

