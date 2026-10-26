Большинство раненных при атаке ВСУ на пригород Воронежа были в поезде

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Значительная часть пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронеж находились в поезде, который шел через пригород. Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев в MAX.

По его словам, поезд двигался в левобережном пригороде Воронежа, когда на него упали обломки БПЛА. На месте уже работают оперативные службы.

Вагон пассажирского поезда № 11 Анапа – Москва пострадал во время атаки ВСУ на Воронеж, которая произошла в ночь на 26 октября. Всего от вражеских ударов по Воронежу и районам вблизи города пострадали 17 человек и еще 2 – погибли.

По данному факту СК России возбудил уголовное дело о теракте. Кроме того, транспортная прокуратура организовала свою проверку в связи с повреждением железнодорожной инфраструктуры в Воронежской области после атаки БПЛА.

