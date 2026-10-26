Время отправления ряда поездов из Москвы изменилось из-за атаки БПЛА под Воронежем

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Время отправления нескольких пассажирских поездов из Москвы скорректировали 26 октября из-за атаки БПЛА в Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании.

Изменения затрагивают отправление с начальных станций. Поезд № 238 Москва – Воронеж уйдет не ранее 19:00 вместо 16:49. Поезд № 20 Москва – Ростов-на-Дону отправится не ранее 21:00 вместо 18:40. Поезд № 45 Москва – Тамбов отправится не ранее 21:00 вместо 17:17.

Сведения о фактическом движении составов доступны в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД" и по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД 8 (800) 775-00-00.

Вагон пассажирского поезда № 11 Анапа – Москва оказался поврежден в результате атаки Вооруженных сил Украины на Воронеж в ночь на 26 октября. Всего от вражеских ударов по городу и близлежащим районам пострадали 17 человек, еще 3 погибли.

Возбуждено уголовное дело о теракте. Кроме того, транспортная прокуратура начала свою проверку из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры в Воронежской области после атаки.