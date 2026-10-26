2 человека погибли и 17 пострадали при атаке ВСУ на Воронеж

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

2 человека погибли и 17 пострадали при атаке Вооруженных сил Украины на Воронеж. Об этом губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в мессенджере MAX.

По его информации, ночью и ранним утром в небе над Воронежской агломерацией и рядом районов региона обнаружили и нейтрализовали 113 БПЛА. Непосредственно над Воронежем сбили свыше 70 вражеских аппаратов.

"По уточненным данным, которые могут дополняться, в результате террористической атаки в Воронеже, к сожалению, два человека погибли (мужчины 1960 и 1973 годов рождения) и 17 ранены. В числе раненых – один ребенок. Всем уже оказывается медицинская помощь", – написал Гусев.

От себя лично и от имени регионального правительства он выразил соболезнования родным и близким погибших. Раненым губернатор пожелал скорейшего выздоровления.

Глава региона рассказал, что значительная часть пострадавших, в том числе двое тяжелораненых, находились в поезде, который двигался в левобережном пригороде Воронежа, когда на него упали обломки дрона. На месте ЧП работают оперативные службы.

Кроме того, на нескольких промышленных предприятиях, в деловом центре в центральной части города, многоквартирном доме, двух дачных поселках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе начались возгорания. Повреждения фасадов и окон фиксируются почти во всех районах Воронежа.

Гусев призвал не публиковать в Сети фотографии и видеозаписи с последствиями работы ПВО, особенно с привязкой к местности. Он также попросил местных жителей не приближаться к фрагментам беспилотников. Обнаружив их, необходимо предупредить окружающих и позвонить по номеру 112.

Ранее украинские БПЛА нанесли удар по Белгороду. В результате погибли два человека, еще 18 получили травмы. Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав раненых, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Кроме того, повреждения получили жилые дома, административные здания, коммерческие объекты, соцучреждения и 35 автомобилей.