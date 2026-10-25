Один человек погиб и один пострадал при атаке ВСУ на грузовой поезд в Брянской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали движущийся грузовой поезд Брянск – Гомель в Брянской области. В результате погиб один человек. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в MAX.

По его словам, украинские военные атаковали поезд в Новозыбкове, в результате погиб 44-летний машинист. Мужчину госпитализировали, но он не выжил. Помимо того, был поврежден корпус локомотива.

Как уточнили в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД), на перегоне Новозыбков – Злынка в Брянской области в результате атаки ВСУ был поврежден тепловоз, также пострадал помощник машиниста. Однако мужчина получил легкие травмы и от госпитализации отказался.

Украинские боевики ракетами нанесли удар по предприятию в Советском районе Орла 23 октября. В результате погибли четыре человека. Также повреждения получили близлежащие многоквартирные дома и автомобили. Семь пострадавших находятся на стационарном лечении, еще 19 человек обратились в медучреждение. Один человек пропал без вести.