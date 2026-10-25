Три человека оказались ранены в результате атаки БПЛА на Омск

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Три человека пострадали в результате атаки беспилотников на Омск, которая произошла 24 октября. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь. Для ликвидации последствий атаки на месте продолжают работать оперативные службы.

24 октября средства ПВО отражали атаку вражеских беспилотников на северный промышленный узел Омской области. Кроме того, в тот же день под атаку БПЛА попал логистический центр Ozon в Омске. Весь персонал был оперативно эвакуирован.

Между тем в Орле в результате атаки ВСУ погибли три человека. Тела погибших обнаружили во время разбора завалов. По данным властей региона, удар наносился ракетами, произведенными в странах НАТО.