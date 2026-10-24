Северный промышленный узел в Омской области подвергся атаке БПЛА

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Силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотных летательных аппаратов на северный промышленный узел Омской области. Об этом в мессенджере MAX рассказал губернатор Виталий Хоценко.

По словам главы региона, на месте уже работают экстренные службы. Он также призвал жителей сохранять спокойствие.

Ранее три человека погибли в Орле в результате атаки ВСУ, тела обнаружили во время разбора завалов. Губернатор Орловской области Андрей Клычков подчеркнул, что удар наносился ракетами, произведенными в странах НАТО.

Администрация города начала обход пострадавших квартир. Специалисты уточняют характер повреждений. Семьям погибших и пострадавших обещали оказать необходимую помощь.