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20 октября, 23:31

Происшествия

Женщина и сотрудник скорой помощи ранены при атаке БПЛА в Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Женщина и сотрудник скорой помощи получили ранения в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Мирная жительница пострадала от удара FPV-дрона в селе Казинка Валуйского округа. С осколочными ранениями головы, грудной клетки и голени ее доставили в районную больницу. После оказания помощи пациентку отпустили на амбулаторное лечение.

Сотрудник скорой помощи получил ранения из-за атаки БПЛА по медицинскому транспорту в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. Его госпитализировали в Шебекинскую ЦРБ с предварительным диагнозом "акубаротравма". Врачи продолжают оказывать ему помощь.

Всего при атаках повреждены три легковых автомобиля и машина скорой помощи. В селе Чураево FPV-дрон повредил автомобиль, а на автодороге Белгород – Шебекино – Волоконовка из-за детонации беспилотника сгорела легковая машина.

В селе Нежеголь удар дрона повредил частный дом, легковой и грузовой автомобили. В Шебекино от атаки БПЛА загорелся грузовик, при повторном ударе повреждена пожарная машина, еще одна атака задела два легковых автомобиля.

В поселке Красная Яруга Краснояружского округа FPV-дрон повредил легковой автомобиль, в поселке Степное аналогичные последствия вызвала детонация беспилотника. В селе Гора-Подол Грайворонского округа дрон ударил по социальному объекту, повредив кровлю, а второй беспилотник задел частный дом.

В селе Глотово от атаки дрона пострадал частный дом, в селе Дунайка дом сгорел полностью. Кроме того, в селе Новостроевка-Первая FPV-дрон попал в частное жилье, вызвав возгорание: повреждены кровля, потолок и стены.

Ранее четыре человека пострадали в результате атаки ВСУ на рейсовый автобус "Ростов-на-Дону – Стаханов" в Луганской Народной Республике (ЛНР). Инцидент произошел вечером 20 октября на участке дороги Луганск – Перевальск в районе поселка Михайловка.

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