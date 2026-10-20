Два человека погибли и восемь пострадали при атаке беспилотников на ЛНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Два человека погибли, еще восемь пострадали в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Луганскую Народную Республику (ЛНР). Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем телеграм-канале.

По его словам, в Новоайдарском муниципальном округе под удар попали "Газель" и легковые автомобили. В результате один мужчина погиб, еще трое получили ранения. На участке автодороги Новоайдар – Старобельск также погиб мужчина, еще один человек пострадал.

В Старобельском муниципальном округе под удар дрона попал гражданский автомобиль, а в Северодонецке – "Газель". Пострадали экспедитор и мужчина. В Кременском муниципальном округе ВСУ атаковали микроавтобус, ранения получила женщина. Другая жительница также попала под удар, когда ехала на велосипеде.

Кроме того, украинские военные атаковали транспортные средства, жилые дома, гражданскую и коммунальную инфраструктуру в Красном Луче, Лисичанске, Сватовском, Антрацитовском, Перевальском, Троицком, Старобельском и Станично-Луганском муниципальных округах.

Средства противовоздушной обороны и силы мобильных огневых групп над территорией республики ликвидировали более 40 воздушных целей. Все необходимые службы задействованы в ликвидации последствий. Следственное управление Следственного комитета РФ фиксирует преступления.

Ранее четверо мирных жителей получили ранения в результате атак украинских войск по территории Белгородской области. В Шебекине в результате атаки дрона на парковку пострадали двое мужчин. Один из них получил осколочные ранения туловища, рук и ног, второй – осколочные ранения плеча. Пострадавших доставили в районную больницу, где им оказывают медицинскую помощь. Также поврежден легковой автомобиль.