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19 октября, 23:33

Происшествия

Четыре человека пострадали в Белгородской области из-за атак ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Четверо мирных жителей получили ранения в результате атак украинских войск по территории Белгородской области. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В Шебекино в результате атаки дрона на парковку пострадали двое мужчин. Один из них получил осколочные ранения туловища, рук и ног, второй – осколочные ранения плеча. Пострадавших доставили в районную больницу, где им оказывают медицинскую помощь. Также поврежден легковой автомобиль.

Еще двое граждан пострадали на трассе Белгород – Шебекино из-за удара дрона по легковому автомобилю. С осколочными ранениями рук они также обратились в районную больницу.

Кроме того, в Шебекино от атаки БПЛА повреждены частный дом и легковой автомобиль. Еще один беспилотник нанес повреждения многоквартирному дому. В результате последующих атак пострадали частный дом, многоквартирный дом, соцобъект, легковой автомобиль и грузовой прицеп.

В поселке Маслова Пристань FPV-дрон ударил по двум частным домам – повреждены остекление и забор. В селе Купино вследствие детонации беспилотника на территории предприятия поврежден грузовой автомобиль. В селе Маломихайловка из-за атаки FPV-дрона поврежден легковой автомобиль.

В селе Новая Таволжанка дрон ударил по частному дому, повредив кровлю. В хуторе Фищево Краснояружского округа в результате детонации беспилотника поврежден частный дом. В поселке Красная Яруга FPV-дрон повредил остекление частного дома. В селе Илек-Пеньковка беспилотник атаковал частный дом – повреждена кровля.

В поселке Малиновка Белгородского округа от атаки FPV-дрона поврежден частный дом. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа в результате детонации беспилотника на территории предприятия сгорели гараж и бытовой вагончик.

В ночь на 18 октября вражеские БПЛА атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область. В результате один человек погиб.

Помимо этого, атаке беспилотников подвергся центр обработки данных VK. Также под удар попал один из логистических центров Ozon. В результате возникло возгорание.

Кроме того, возгорания произошли в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах города, а также на территории нефтяного терминала.

По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. По обнаруженным фрагментам и другим вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы.

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